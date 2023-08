Wagner | la paura delle loro donne | “Ci uccideranno al loro ritorno”

(Di lunedì 21 agosto 2023)enorme per ledei mercenari dellaattualmente impegnati nel conflitto in Ucraina: “Aldi” Coche fanno parte del gruppo dei mercenari russi dellanon sono certamente degli stinchi di santi. Anche perché, la maggior parte di, sono ex detenuti. Accusati, principalmente, di reati sessuali ed omicidi. Sono tornati in libertà visto che gli è stato concesso di combattere e di arruolarsi nella brigatadi Evgenij Prigozhin. Un articolo riportato dal noto quotidiano estero “The Gaurdian” racconta ladi quello che stanno vivendo le...

La brigata mercenariaha arruolato tra le sue fila migliaia di detenuti per combattere in Ucraina, offrendo in ... E adesso, le vittime e le famiglie vivono nelladi vedere tornare a casa i ...Ladelle donne Un altro brutale assassinio è stato quello di Olga Shlyamina, 33 anni. Nel ... Sono tante infatti, le segnalazioni di ex prigionieri sopravvissuti al loro periodo die ...Ladelle donne Un altro brutale assassinio è stato quello di Olga Shlyamina, 33 anni. Nel ... Sono tante infatti, le segnalazioni di ex prigionieri sopravvissuti al loro periodo die ...

Paura in Russia per il ritorno dei criminali liberati dalla Wagner AGI - Agenzia Italia

La brigata mercenaria Wagner ha arruolato tra le sue fila migliaia di detenuti per combattere in Ucraina, offrendo in cambio il ritorno alla libertà, senza scontare il resto della condanna ...Decine di migliaia di detenuti vengono reclutati dalla Wagner in cambio di una riduzione della pena. Molte donne russe temono che tra questi ci siano omicidi e violentatori. Un caso è quello di Vladis ...