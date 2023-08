Volley | un calendario assurdo | gli Europei maschili e femminili si sovrapporranno per sei giorni!

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’abbuffata dia cavallo tra agosto e settembre va verso un incrocio pericoloso. Per sei giorni, dal 28 agosto al 3 settembre, infatti, si intersecheranno i percorsi dell’Europeo femminile e di quello maschile con diverse problematiche da risolvere, dagli spazi in Tv fino ad arrivare alla portata mediatica dei due eventi che sicuramente sarà minore perché lo spazio, nei giornali, in Tv e nei siti web, sarà più o meno lo stesso e, per dirla come avrebbe fatto Stefano Accorsi qualche decennio fa, “two is not mej che one”. Del resto la Cev non aveva troppa scelta. L’allargamento a 24 squadre dell’Europeo dilata i tempi e, schiacciati tra la VNL e i tornei di qualificazione olimpica, i tornei continentali non potevano avere più spazio di quello che si sono ritagliati. Da qui la decisione di sovrapporli, anche se per pochi giorni: decisione dolorosa perché togli ...