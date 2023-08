Volley | Europei femminili 2023 | programma e telecronisti Sky e Rai | chi commenta le partite

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ile isu Sky e la Rai deglidi, ospitati anche dall’Italia per quanto riguarda la pool B nella splendida cornice dell’Arena di Verona (per la partita inaugurale delle azzurre) e anche a Monza, Torino e Firenze. L’evento sarà trasmesso da due emittenti in tv, vale a dire Sky Sport, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano e sulla Rai, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Nella fase dei gironi, Sky ha deciso di trasmettere ledell’Itale due big match ulteriori, la Rai invece manderà in onda tutte le sfide dell’Italia e altre della pool B. SportFace.

... un deludente diciottesimo posto negli2021 e speranze che si fondano sul nucleo storico ... In rosa anche il martello di Padova Desmet e l'astro nascente delfiammingo, l'oppostoclasse ...Si terrà a Vasto dal 25 al 27 agosto la tappa del campionato italiano assoluto di beach. La manifestazione sportiva è stata presentata questa mattina nella sala del consiglio ...di ...Verona, Monza e ora Torino: prosegue il cammino Europeo dell'Italia delfemminile , finora imbattuta nella competizione. Domani sera, nel capoluogo piemontese, va in scena la sfida valevole per la quarta giornata della Pool B contro la Bosnia ed Erzegovina. ' In ...

L’Italvolley vince ancora: 3-0 anche alla Svizzera Sky Sport

La sfida con la Bosnia ed Erzegovina a Torino si potrà seguire il 22 agosto dalle 21.15 in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer ...La campanella per le pantere è suonata questo pomeriggio al PalaVerde. Diverse le giovani aggregate per fare numero ...