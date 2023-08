Volley | Europei femminili 2023 | Bosnia Erzegovina sconfitta al tie-break dalla Romania La Serbia batte la Polonia

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Giunge al termine un’altra giornata deglidi. Nel big match della Pool A vittoria in quattro set per laai danni della, mentre tutto facile per l’Ucraina, in grado dire per tre set a zero il Belgio. Nella Pool B lariesce al tie-a superare la prossima avversaria dell’Italia, ovvero la. Successo anche per la Svizzera in tre set sulla Croazia. Nella Pool C vittoria della Turchia in quattro parziali sulla Repubblica Ceca e un po’ a sorpresa la Svezia riesce a superare la Germania. Infine, nella Pool D, affermazione netta della Francia ai danni della Slovecchia nel primo match della giornata, mentre la Spagna ha ottenuto il suo primo successo ...