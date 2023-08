Visibilia | l’incognita del suicidio di Ruffino sul futuro della società | a settembre l’udienza in tribunale dopo la denuncia dei piccoli azionisti

(Di lunedì 21 agosto 2023) È nelle prossime settimane che si gioca ildi, il gruppo editoriale e pubblicitario del quale la ministra Daniela Santanchè è stata amministratrice fino al 2021, salvo poi diluire la sua partecipazione. La prima scadenza, scrive oggi Il Fatto Quotidiano, è il 14: quel giorno aldi Milano si terrà un’udienza del procedimento aperto nei confronti degli ex amministratoriladi un gruppo di. Prima di allora – e più precisamente entro fine agosto – il principale azionista di, ossia Sif Italia, dovrà decidere cosa fare delle quote societarie. Lo scorso 5 agosto, ildi Luca Giuseppe Reale ...

...e'ex sindaco Massimo Gabelli. Nelle scorse settimane è stata la conduttrice tv Paola Ferrari De Benedetti a correre in aiuto della ministra per rimettere in sesto i conti del gruppo. E ......e'ex sindaco Massimo Gabelli. Nelle scorse settimane è stata la conduttrice tv Paola Ferrari De Benedetti a correre in aiuto della ministra per rimettere in sesto i conti del gruppo. E ...