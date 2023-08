(Di lunedì 21 agosto 2023) Il vicepremier commenta la notizia delle violenze subite da una giovane a Palermo: "Se in sette stuprano una ragazza fatico a definirli esseri umani" “Sicsecondo me sono dei malati, oltreché dei criminali, vanno curati, vanno messi nelle condizioni di non ripetere la loro follia. Quindi quello che c’è già in viain diversi Paesi, il blocco androgenico, o, chiamatelavolete, secondo me in viaanche in Italia potrebbe serviredi queste persone che non definisco neanche bestie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteodurante una diretta sui suoi canali social, commentando la notizia delle violenze subite da una ragazza da parte di ...

Il vicepremier commenta la notizia delle violenze subite da una giovane a Palermo: "Se in sette stuprano una ragazza fatico a definirli esseri umani" "Siccome secondo me sono dei malati, oltreché dei criminali, vanno curati, vanno messi nelle condizioni di non ripetere la loro follia. Quindi quello che c'è già in via sperimentale in diversi Paesi, il blocco androgenico, o, chiamatela come volete, secondo me in via sperimentale anche in Italia potrebbe servire per alcune di queste persone che non definisco neanche bestie". No, ma viene periodicamente proposta da Matteo Salvini e dalle destre per affrontare la questione della violenza maschile...

Violenza sulle donne, Salvini: "Castrazione chimica sperimentale come dissuasione" Adnkronos

