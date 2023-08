(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – "Sicsecondo me sono dei malati, oltreché dei criminali, vanno curati, vanno messi nelle condizioni di non ripetere la loro follia. Quindi quello che c'è già in viain diversi Paesi, il blocco androgenico, o, chiamatelavolete, secondo me in viaanche in Italia potrebbe serviredi queste persone che non definisco neanche bestie". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteodurante una diretta sui suoi canali social, commentando la notizia delle violenze subite da una ragazza da parte di sette persone a Palermo. "Se in sette stuprano una ragazza fatico a definirli esseri umani", ha aggiunto il vicepremier. "Qualcuno a ...

Violenza sulle donne, Salvini: "Castrazione chimica sperimentale come dissuasione" Adnkronos

