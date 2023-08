Violenza su donne | Bergamini Fi | ' tempestività è fattore fondamentale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Il fenomeno dellasullefino al fatale femminicidio è fatto di tante complessità, che è difficile da valutare perché ci sono specificità caso per caso. Quello da cui, però, dobbiamo partire è una presa d'atto: 76uccise in Italia dall'inizio dell'anno significa una spirale raccapricciante sulla quale dobbiamo intervenire. Ecco perché Forza Italia, alla ripresa dei lavori parlamentari, presenterà una proposta di legge che vada ad articolarsi su diversi fronti. Il primo fronte è quello culturale, partendo innanzitutto dalle scuole, con un'opera di sensibilizzazione che se non parte dalla giovani generazioni non arriverà da nessuna parte. Dall'altra, dobbiamo fare interventi per garantire maggiorenelle fasi critiche, permettendo alle forze dell'ordine di ...