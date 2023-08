Vigili del Fuoco domano incendio in appartamento a Marcianise

(Di lunedì 21 agosto 2023) Rapida risposta e competenza:delin, salvando vite e proprietà aAlle 20.15 di venerdì, il distaccamento deideldiè stato chiamato a intervenire in via Giulio Foglia. I residenti avevano segnalato fumo e fiamme provenienti da unal secondo piano di un edificio. Le squadre deidelsono arrivate tempestivamente e sono riuscite a spegnere l’, che aveva danneggiato mobili, suppellettili e arredi. Durante l’incidente, una persona è stata coinvolta e il servizio di emergenza medica (118) è stato chiamato per le cure necessarie, seguite dal trasporto ...

I venti violenti e le temperature elevate rendono ancora una volta estremamente difficile il compito deifuoco sull'isola di Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, alle prese con il peggior incendio boschivo della storia della regione . 'È un incendio devastante, di dimensioni ...POTENZA - IFuocoComando di Potenza sono stati impegnati in un grosso incendio nell'area industriale di San Nicola di Melfi. Il capannone coinvolto conteneva materiale plastico, il quale è stato ...Sei persone si sono perse nei boschi e sono state recuperate in due distinti interventi daifuoco di Siena Il primo intervento è avvenuto nella zona compresa tra le località di Scalvaia e Cerbaia, nel comune di Monticiano. Per il secondo intervento la zona interessata è stata ...

I Vigili del Fuoco del savonese piangono la prematura scomparsa del collega Stefano Leoncini SavonaNews.it

A Licata i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono dovuti intervenire in via Bellini, nel rione Fondachello, per l’incendio di una Fiat 500 parcheggiata per strada.Nel pomeriggio di ieri doppio intervento dei vigili del fuoco di Siena, per la ricerca ed il recupero di 6 persone, in due luoghi distinti, disperse in zone boschive. Il primo intervento è avvenuto ...