VIDEO – Lecce-Lazio 2-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 21 agosto 2023), matchprima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Via del Mare. DUE MINUTI PER IL RIBALTONE –2-1 nella prima giornata diA. Ilesce alla distanza e si prende i tre punti quando lapensava di avercela fatta. Al Via del Mare il punteggio si sblocca al 26’, con bell’assist di Luis Alberto nello spazio centrale per Ciro Immobile che in caduta mette dentro. Poco prima dell’intervallo occasione per Manuel Lazzari, ma è bravo Wladimiro Falcone a opporsi. La palla buona per lo 0-2 ce l’ha Felipe Anderson, che al 54’ solo ...

Nella gara della 1ª giornata di Serie A ilbatte in rimonta la Lazio per 2 - 1. In gol Immobile, Almqvist e Di Francesco. Guarda ilcommento dell'inviato della Gazzetta al 'Via del mare', G. B. ...Giallorossi volitivi, ma i biancocelesti colpiscono con il loro bomber. Nell'ultima parte della ripresa, con la Lazio scomparsa, i padroni di casa ribaltano il risultato in 2 minuti grazie ad Almqvist ...Alle 20.45 hanno chiuso la domenica- Lazio (con i padroni di casa che hanno vinto 2 - 1 in ...La cronaca di Sassuolo - Atalanta Sassuolo - Atalanta finisce 0 - 2. Diverse occasioni, ma ...

Lecce-Lazio 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

Roberto D’Aversa ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Lecce-Lazio. VITTORIA – «Nonostante siamo andati sotto contro i secondi dell’anno scorso in classifica, i ragazzi sono stati bravi a ribaltar ...Lecce - Lazio è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 20 agosto alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce ...