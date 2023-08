VIDEO Djokovic-Alcaraz 2-1 | Finale ATP Cincinnati 2023 | highlights e sintesi di una partita stellare

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una. Non ci sono altri modi per definire quanto accaduto ieri nelladel Masters1000 ditra Novake Carlos. In uno scontro generazionale per definizione, Nole si è preso la propria rivincita dopo la sconfitta nell’atto conclusivo di Wimbledon, e battuto in rimontacon il punteggio di 5-7 7-6 (6) 7-6 (4) dopo quasi 4 ore di gioco. Un match nel quale i ribaltamenti di fronte sono stati molteplici e in cui è stata la ferocia agonistica del serbo a fare la differenza, dopo essere andato sotto di un set e di un break nel secondo parziale. Una reazione di orgoglio da campione a cuiha saputo comunque opporsi, riuscendo a salvare nel terzo set alcune palle match prima del tie-break ...