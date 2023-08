Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 21 agosto 2023)DEL 21 AGOSTOORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLI FIRENZE RIMANE COMPLICATA ANCORA LA VIABILITA’ IN DIREZIONE DI FIRENZE DOVE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDNETE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE SEMPRE SULL A1 MA A SUD CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E VALMONTONE SPOSTIAMOCI A LATINA DOVE UN INCIDENTE CREA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA VIA DEL LIDO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO È TUTTO GRAZIE DELL ATTENZIONE APPUNTAMNETO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN CODA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STARDALE Servizio fornito da Astral

saranno operative alcune modifiche alla circolazione ed alla sosta, come di seguito meglio specificato: in piazza Borelli, ad eccezione del tratto congiungente corso Trieste a via Emanuele Filiberto, ed in piazza Caduti, nella parte antistante il Municipio. Piazza Pia da martedì 22 agosto Venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di piazza Pia - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini