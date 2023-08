Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023)DEL 21 AGOSTOORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAINICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCISA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI INFINE PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BI NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral