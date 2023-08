Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023)DEL 21 AGOSTOORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LAFIUMICINO SI STA IN CODA ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONEIN VIA AURELIA RALLENTAMENTI A CERVETERI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA FONTANA MORELLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA A POMEZIA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI RALLENTA TRA VIA CALVI E VIA TITO SPERI NEI DUE SENSI DI MARCIA A TORVAIANICA RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIALE DANIMARCA TRA LA VIA LITORANEA E VIA ZARA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD OSTERIA NUOVA TRA VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E VIA ANGUILLARESE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral