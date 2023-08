Vi spiego la differenza tra Crosetto e i post-missini sull’affaire Vannacci Parla Panarari

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’affaireha dimostrato, una volta di più, che nel partito di governo coesistono varie sensibilità. Da una parte quella, tra gli altri, di Giovanni Donzelli e dall’altra quella del ministro della Difesa, Guido. “Io sono diverso da chi mi attacca”, ha scandito il ministro. E, in effetti, la diversità è emersa. “, per quanto sia tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ha forgiato la sua identità politica nella Democrazia cristiana e non nella destra-missina. E questa identità non si cancella, ma riemerge come un riflesso pavloviano”. L’analisi è di Massimiliano, sociologo, saggista e docente dell’università Mercatorum., cosa sta succedendo in Fratelli d’Italia dopo il caso? Sta emergendo la profonda ...