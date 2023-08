... il generale ex comandante della Folgore e destituito daldell'Istituto Geografico Militare di Firenze per avere scritto e autopubblicato un libro generalmente tacciato come omofobo. Domani, ...Stessa ambizione chiara ambizione diper due pugliesi sulle MINI: Giacomo Liuzzi per la RS+ ... Tra le aspirate anche in prova le differenze sono state quasi inapprezzabili tra il...C'è l'opzione di un blitz sulla costaall'evento "Italia Vincente" organizzato dal partito. Prima della riunione del Cdm non è escluso undi maggioranza. Forza Italia sta preparando ...

Vertice pugliese Meloni-Salvini. Cosa si sono detti Policy Maker

Meloni e Salvini si incontrano in una masseria della Puglia per un vertice fiume senza Tajani. Di cosa hanno parlato I Graffi di Damato ...Anzi, si racconta che si sia abbastanza infastidita negli ultimi giorni, perché assieme ai panzerotti le hanno portato notizie di una faida tutta pugliese di Fratelli d’Italia. Il partito è cresciuto ...