“Vergognose fregature ai turisti” | la Cnn attacca gli scontrini choc dell’estate italiana

(Di lunedì 21 agosto 2023) Cosa ne pensa l’America dello “scontrino gate” qui in Italia? A quanto si apprende dalla Cnn, pensa decisamente male. L’emittente televisiva americana nei giorni scorsi ha confezionato un approfondimento davvero umiliante riguardo glifolli emessi in questi mesi estivi nel nostro Paese da numerose attività. Si è partiti analizzando il caso avvenuto sul lago di Como, dove per tagliare un toast con il prosciutto la cliente si è trovata sullo scontrino una voce per un pagamento aggiuntivo di 2 euro. Poi è stato il turno di Ostia dove, per la stessa cifra, un’attività ha scaldato il biberon qualche secondo nel microonde. E ancora, 60 centesimi di aggiunta per il cacao sul cappuccino sempre sul Lago di Como e 2 euro per un piattino vuoto a Portofino. “I caffè italiani usano raramente il cacao sui cappuccini, ecco perché hanno giustificato l’addebito”, racconta ...

Sono sono alcuni degli esempi citati dalla Cnn per parlare delle ''ai turisti in Italia'' dove, prosegue l'emittente, ''l'estate del 2023 diventerà una delle più costose della ...La Cnn ha quindi citato diversi esempi delle 'ai turisti in Italia'. A proposito di 'scandali dei prezzi in bar e ristoranti', sono stati ricordati anche lo scontrino con i due ...... oggi, ha fatto sapere tramite social network, ha mangiato granchio blu a Ceglie Messapica Nell'articolo della Cnn facente riferimento a quelle che vengono ritenute 'per i ...

Vacanze, la polemica della Cnn: "Vergognose fregature ai turisti in Italia" Sky Tg24

C’era una volta The Italian Job, ora c’è la “truffa italiana”. Due euro per tagliare a metà un panino al prosciutto sul lago di Como, gli stessi per scaldare un biberon nel microonde a Ostia. Sono alc ...Scontrino Salato - E' diventata quasi una moda pubblicare i conti folli su internet. Ma i ristoratori non ci stanno: «Gogna ingiusta» ...