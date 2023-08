Verde pubblico | irrompe ‘Io x Benevento’ ma Feleppa contrattacca

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Altre giornata di attacco e contropiede. Ilresta tema di grande attualità, dopo lo scontro tra Alessandro Rosa e Angelo, questa volta è stata l’associazione ‘Io xa prendere le difese dell’attuale assessore all’ambiente scatenando una nuova reazione del neo forzista. La nota di Io x Benevento L’attività prodotta dall’ex Consigliere comunale Angelonon ha bisogno nemmeno di essere inquadrata e chiarita. E’ bravissimo a farlo da solo, d’altronde è noto a tutti che in soli sei anni, la sua coerenza politica gli abbia fatto cambiare tre partiti. Candidato nella lista di Raffalele Del Vecchio ha tradito il suo elettorato per transitare nelle file del sindaco per gestire il...

Sono solo cambiati alcuni ruoli ma determinate figure chiave come il Sindaco e l'Assessore alsi occupavano di Territorio essendo stati entrambi presidenti di commissione ed uno dei ...Tutte le gare saranno aperte ale trasmesse in diretta streaming su Ariatv (www.ariatv.tv). I Campionati di Pattinaggio artistico AiCS si inseriscono all'interno diAzzurro, ...'Un benedi primaria importanza' si legge in uno dei cartelli di protesta affissi all'... 'Il settoree Giardini - dice l'assessore Mineo - ha abbattuto un grosso tronco di un albero ...

Verde pubblico, Schipani: "Critiche sterili: Rosa ha puntato su cooperazione" Ottopagine

"Avrebbe agevolmente potuto respingere le critiche invocando l’urgenza di intervenire ma invece tira fuori decenni di mancate potature e e altre amenità, come se non sapesse delle critiche da noi cost ...Successo di pubblico per Il Veddasca Sound nei borghi della valle: la tappa a Graglio ha regalato emozioni e fatto ballare gente di tutte le età ...