Vera Schiopu | impiccata a 25 anni in un casolare Compagno e amico “hanno inscenato il suicidio”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Femminicidio nel Catanese: una donna di 25di origine moldava,, è stata trovatain unin campagna, tra Ramacca e Paternò. I carabinieri di Catania, assieme a quelli della stazione di Ramacca,fermato due persone per l’assassinio della giovane: il suoe convivente di 31, di origine rumena, e un suoconnazionale, 33. I due sono stati fermati dalla Procura di Caltagirone per concorso in omicidio per la morte della 25enne. A denunciare la morte della giovane era stato proprio il fidanzato che, chiamato il 112, aveva detto che la 25enne si era suicidata. Come riporta Ansa, il corpo è stato trovato dai carabinieri nella notte di sabato 19 agosto. Il corpo di ...

Valentina Salamone trovata impiccata come Vera Schiopu | La sorella: "13 anni dopo lottiamo ancora per la giustizia" TGCOM

