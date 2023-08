Piazza San Biagio (indi maltempo Auditorium del Parco) alle ore 21.30 RACCONTO MUSICATO IL ... dalle origini della dialisi al primo trapianto di rene'; Ettore Martini, Terenzio, Giuseppe ...... piuttosto che dai venti - che raggiungono in ognila velocità massima di 95 chilometri all'... L'epicentro a Ojai, un'area sospesa tra le città di Santa Barbara e. L'impatto sismico non ha ...selezionando (su macOSe seguenti) 'Impostazioni di sistema', da qui 'Generali' e (dalla ... un momento preciso (un riferimento a una copia reale del sistema) che si vuole "fermare" nel...

Ventura: “Caso Mancini Data una brutta immagine” ItaSportPress

Tra i tanti colleghi del tecnico toscano che hanno approvato la scelta della Federazione e che hanno voluto rivolgere il proprio in bocca al lupo a Spalletti c'è anche Gian Piero Ventura. L'ex ct ...Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, Ventura, ex ct della Nazionale, ha commentato la nomina di Spalletti a nuovo commissario tecnico: "Bisogna fargli dei grandi in bocca al lupo. Credo che sia ...