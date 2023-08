Venditti & De Gregori | il tour prosegue nei palasport | ecco tutte le nuove date

Pubblicata nel 1983, "La Donna Cannone", è una delle canzoni più note del repertorio di De Gregori con una melodia inconfondibile, e riconoscibile fin dalla prime note, è anche il brano che...Si esibiranno al Brixia Forum l'11 dicembre per un Gran Finale. Loro sono i due mostri sacri del cantautorato italiano Antonelloe Francesco De Gregori che, dopo oltre un anno di tour in giro per l'Italia ( Brescia compresa ), hanno messo insieme un'altra manciata di date tra novembre e dicembre per concludere in ...& DE GREGORI ultimamente hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, " Peppino " ( https://VendittiDeGregori.lnk.to/Peppino ) ...

Venditti e De Gregori a Brescia in dicembre, biglietti già in vendita Giornale di Brescia

Nel frattempo la tournée estiva prosegue. Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale di tutti i concerti ...Una storia comune e diversa, quella dei due, entrambi capaci di segnare la canzone d'autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l'album "Theorius ...