Vela | Mondiali eccellenti per l’Italia Tita-Banti sontuosi | la conferma di Renna e 7 quote olimpiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) La sesta edizione dei Campionatidia classi unificate si è chiusa a Den Haag con un bottino eccellente per, capace di svolgere un ruolo da protagonista su più fronti endo una crescita di rendimento complessiva rispetto al precedente ciclo olimpico. La selezione tricolore è riuscita a conquistare alla prima occasione utile ben 7non nominali per Parigi 2024 (nel windsurf maschile e femminile, nel kite maschile e femminile, nel Nacra 17 e nei singoli ILCA 6 ed ILCA 7), dimostrando comunque almeno a sprazzi una buona competitività anche nelle tre classi rimaste a secco. Il Bel Paese ha centrato due medaglie negli eventi con status a cinque cerchi (non ne aveva mai ottenuta più di una nelle cinque edizioni precedenti), archiviando meno podi rispetto alle sole Gran ...