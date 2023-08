Vela | la Palermo-Montecarlo parte domani da Mondello

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023)a mezzogiorno le 44 navicipanti allasalperanno dal golfo di. Gli equipaggi dovranno percorrere 500 miglia per raggiungere il Principato di Monaco, passando obbligatoriamente per Porto Cervo. Questa è la diciottesima edizione della regata, evento che riscuote un successo crescente, tanto da diventare ormai internazionali: competono infatti dodici nazioni diverse, inclusa l’Italia. Il tracking sul sito ufficiale permetterà di seguire la rotta in tempo reale, mentre lanza sarà trasmessa in differita su Youtube. SportFace.