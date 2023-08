“Varca la porta rossa” Al GF Vip l’icona degli anni ’90 che ha stravolto la sua vita | il super nome

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di uno dei personaggi più iconici e famosiultimi. Lei è un’attrice che negli’90 era diventata popolarissima per alcune pellicole ‘dirompenti’ dal contenuto erotico. Potrebbe sembrare un’eccezione che conferma la regola che vuole un nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi nel reality più discusso di Mediaset. In realtà tutto trova un senso logico, come vi sveleremo. Intanto tra gli ultimi rumors è spuntato fuori ildella chef Rosy Chin che va ad aggiungersi a Rosanna Fratello, Benedicta e Brigitta Boccoli, Sabrina Lui, Corrado Tedeschi, Alex Schwazer e Giampiero Mughini. Sono concorrenti dati praticamente per certi, anche se naturalmente bisognerà attendere fino all’11 settembre per avere la conferma (stesso discorso per i vari Ninetto Davoli ...