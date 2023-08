Vannacci | uno dei sindacati dei carabinieri | «Grazie al generale per il suo libro» Salvini | «Leggere prima di giudicare»

... stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, che rappresenta, sul territorio,...che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha stigmatizzato le affermazioni del generale, ...Prendono per i fondelli gli italiani farneticando di un Piano Mattei per l'Africa, piano che, se mai vedrà la luce, sarà per il prossimo decennio, mentre non hannostraccio di strategia per ...... 'Piegare la testa al politicamente corretto' e offendere 'dei migliori ufficiali dell'esercito ... Nel momento in cui umilia la parte migliore del suo esercito, in prima linea ci va lui'...

Crosetto che compiace “i circoletti del politically correct”, che viene incluso nel mondo del “pensiero unico”, che vuole accreditarsi presso le “élite mondialiste”, che “legge i giornali di sinistra” ...Dato che i membri dell'attuale governo continuano a denunciare giornalisti e cittadini che osano esprimere opinioni a loro sgradite, sanno bene che la "libertà di parola" ha dei limiti.