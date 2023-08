Vannacci | niente passi indietro La telefonata con Salvini | ? Non dico nulla ma

(Di lunedì 21 agosto 2023) Torna a parlare il generale Roberto. Oggi il militare al centro della bufera per le affermazioni contenute nel suo libro autoprodotto, Il mondo al contrario, ha ricevuto il sostegno di Matteocon cui ha avuto una. "Non diròsul contenuto della comunicazione", dice il paracadutista al Corriere fiorentino, "ma mi ha fatto piacere sicuramente. Come fa piacere ogni volta che qualcuno mostra interesse per un servitore dello Stato e per come può sentirsi".come giù riferito in una serie di intervista non fa. "Non sono un mostro, non sono un orco" afferma ribadendo: "Fintanto che non offendo e non ledo la dignità di qualcuno ho diritto ad esprimere la mia opinione. Seche una persona non mi piace ...

Dopodiché osserva: 'Se il generale scrive qualcosa che non haa che fare con segreti di ... la Lega fa sapere di una telefonata 'molto cordiale' tra lo stesso Salvini e il generale. Le ...... il generale"deve essere giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non haa che fare con i segreti di Stato, esprime dei suoi pensieri nero su bianco, penso ...E su questo tema, che tanto ha fatto discutere e ha portato alla rimozione didall'...che dica cosa si può o non si può leggere - aggiunge - Se un generale scrive qualcosa che non ha...

Vannacci, niente candidatura a Monza: “Voglio continuare a fare il ... LA NAZIONE

Della gogna mediatica che si è venuta a creare intorno al generale Roberto Vannacci e al suo libro ... Il giornalista non si sente per niente offeso, spiega, dalle dichiarazioni dell’ex comandante ...Roma, 21 ago. (askanews) -"Questo generale Vannacci che è stato additato come un pericolo, io me lo comprerò perché prima di giudicare è giusto leggere e giusto capire". Lo ha detto il ministro delle ...