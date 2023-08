(Di lunedì 21 agosto 2023) 'Non ho sentito il ministro Crosetto, non è tenuto a chiamarmi. Ho visto le sue dichiarazioni sui giornali e a quelle mi attengo'. Lo ha detto il generale Roberto, ospite della trasmissione '...

Sono sicuro di non ricevere nessuna segnalazione in questo senso, perché non l'hofatto. Per ... sulle voci di una proposta di Forza Nuova che gli avrebbe proposto una candidatura a Monza,...... alludendo ironicamente al recente polverone sollevato dal generale Robertocon la ... ma io che non litigocon nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ...'Nella indecorosa vicenda dell'ufficiale della vergogna - il generale- sta riemergendo il dna di una destra che non èmutata', scrive Lopapa nel fondo. Subito sotto torna protagonista ...

Vannacci: "Mai stato destituito, solo avvicendato" | "Frasi sui gay Rivendico la diversità" TGCOM

Scholz difende il piano cannabis. Zelensky in Danimarca: “I russi hanno paura”. Migranti: Gori fa ricorso al Tar. I fatti da conoscere ...Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, intervistato da Stefano Zurlo a 'Gli incontri del Principe', al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio in merito al libro di Vannacci ha detto: "C ...