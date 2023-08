Vannacci | fronte pro-generale con Donzelli | Bignami | Sgarbi e Montaruli | Crosetto | “Diverso da chi mi attacca da dx e sx

(Di lunedì 21 agosto 2023) In queste ore si sta formando un vero e propriopro-, finito nella bufera dopo le frasi riportate nel suo controverso libro "Il Mondo al contrario". Unpartito dal post su Facebook di Galeazzo, il quale ha scritto: "Ma la libertà di espressione e di pensiero va

A noi basta mandare al rogo, salvo poi celebrare Galileo e Giordano Bruno perché vittime della loro parola. Due. Dial libro - evento i media cercano e riportano, avulse dal contesto ...VITTORIO SGARBI Sgarbi,umiliato dalla dittatura della minoranza - 'Nella garanzia dei diritti non ci sono gerarchie. Abbiamo visto che è riconosciuto legittimo dai vertici dell'Esercito il matrimonio di due persone ......pedofili e stupratori non è istigare a violenza' Il libro del generale dell'Esercito: 'Voi ... tu sei l'extrema ratio dialla crisi di qualsiasi tipo e questo inorgoglisce. Anche chi ...

Vannacci: Donzelli, Sgarbi e gli altri. Ecco il fronte pro-generale. Crosetto: «Io sono diverso» ilmattino.it

ROMA La difesa di Giovanni Donzelli, quella di Vittorio Sgarbi, poi quella di Augusta Montaruli e di altri esponenti (di primo piano) di FdI. Nel centrodestra, dopo le prime ore, si allarga il fronte.Missione compiuta. Il libro del generale Vannacci ha raggiunto lo scopo. Da qualunque parte lo si guardi, ha smascherato una società che non vuole pensare, non vuole speculare, non vuole domande ...