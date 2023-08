in difesa diE oggi al coro dei pro generale interviene anche l'ex sindaco di Roma Gianni. Su Repubblica dichiara in un'intervista che il ministro Crosetto ha sbagliato. "...Gianni, ex ministro e leader della destra sociale, difende il generale Robertoe ammette la spaccatura a destra ., perché critica il ministro Guido Crosetto "A mio ...Ci pensa, dichiaratamente, Giannicon le sue interviste assai critiche per il posizionamento del governo Meloni sull'Ucraina. Ma uno come, oltre i blandi dinieghi del momento ("sono ...

Vannacci, Alemanno critica Crosetto: «L’ha sacrificato per il politicamente corretto». I tweet del ministro Corriere della Sera

Intervistato da Repubblica, Gianni Alemanno, ex ministro e leader della destra sociale, difende il generale Roberto Vannacci e ammette la spaccatura a destra. Alemanno critica il ministro Guido Croset ...Intervista al leader del Forum dell’indipendenza italiana: “Decideremo in autunno cosa fare alle Europee. Vannacci non è omofobo” ...