Vangelo di oggi 21 Agosto 2023 | Mt 19 | 16-22 | Video commento

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 21, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo”. “Dio ci ha creato in vista L'articolodi21: Mt 19,16-22proviene da La Luce di Maria.

...a Luca che quel "mi si contorcevano le viscere" corrisponde a una parola greca centrale nel,... Sul bordo della strada c'è una persona aggredita dai briganti, chesono le guerre, il ...Però c'è subito da dire che il nostro solo possibile non è sufficiente perché si può fare tutto ciò che va fatto e non essere comunque felici, esattamente come capita all'uomo deldi: '......il vostro discernimento sinodale per avviare una pastorale rinnovata che corrisponda concretamente alle esigenze d'. Vi esorto quindi a fare emergere la bellezza e la differenza del, ...

VANGELO DEL GIORNO DOMENICA 20 AGOSTO 2023 ... La Luce di Cristo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...[Korazym.org/Blog dell’Editore, 20.08.2023 – Vik van Brantegem] – A trent’anni dalla morte di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia la sera del 15 settembre 1993 nel quartiere Brancaccio di Palermo e b ...