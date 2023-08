Valentina Cracco | chi è la giovane morta in un grave incidente

Ferragosto di sangue sulle strade della provincia di Vicenza. A perdere la vita in un incidente che ha coinvolto quattro auto, è stata, 21 anni, originaria di Nanto e studentessa di Biologia all'Università di Padova, mentre altre due persone sono finite in ospedale e un'altra è rimasta illesa. L'auto della giovane è ...In una giornata a dir poco tragica, a Barbarano Mossano vicino Vicenza anche una ragazza di 21 anni,, studentessa universitaria, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto ...Pernon c'è stato nulla da fare: i pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente ed estratto la giovane, ormai senza vita, dalle lamiere della sua Fiat Punto. ...

Indagato un 26enne di Villaga. La procura ha aperto un fascicolo sullo scontro che la sera di Ferragosto ha provocato la morte della studentessa di Nanto ...BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - La grigliata di Ferragosto, le ultime chiacchiere a casa di un amico, poi il ritorno a casa. Fatale. «Era tutto perfetto, Vale ci ha lasciati che ...