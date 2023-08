Vaccino Covid | richiamo gratuito solo per i fragili e gli over 60

(Di lunedì 21 agosto 2023) Fatta eccezione per gli60 e le categorie, per gli altri cittadini ilvaccinalenon sarà necessario e chi vorrà farselo somministrare potrebbe de usare fondi propri. Si tratta di un’ipotesi e, come tale, non può essere considerata una voce certa

Covid, ipotesi vaccino a pagamento per gli under 60 in autunno: cosa sappiamo

