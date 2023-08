Vacanze in Albania | il turista italiano boccia l’escursione a Saranda | “Nave da 100 posti | eravamo almeno 300 In piedi per ore | molti sono stati male”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tra le mete più gettonate dell’estate 2023 c’è sicuramente l’. I prezzi inferiori rispetto all’Italia e la bellezza dei paesaggi spingeconnazionali a sceglierla come meta delle. Qualcosa, però, può anche andare storto, come nel caso di unche sui social è noto come ‘zio Rocco’ e proprio da TikTok racconta l’esperienza negativa del, precisando in un altro video di non voler denigrare l’intero Paese, che anzi ha apprezzato molto e nel quale ha intenzione di tornare, ma sconsigliando unicamentein questione. Come mai? Lo fa sapere lui stesso: “Voglio raccontarvi la mia esperienza sullapirata… sconsigliatissima. Laaveva 100 ...

... di articoli che tutti i giorni quotidiani e siti stanno dedicando al boom turistico dell'... ancora incendi a tormentare ledei nostri connazionali dopo quelli di Rodi e di Corfù' , che ...La Meloni era in vacanza in. E per me la premier va dove vuole: non sono mica io, il ... Ma lasciamo stare ledella Premier. E veniamo alla sostanza del gesto. È giusto che una Premier ...La Puglia è una delle regioni preferite dagli italiani per leestive. Soprattutto nei fine settimane, località rinomate del Salento come Porto Cesareo ...i prezzi bassi dell', che in ...

Vacanze in Albania, l'incubo della nave pirata. Il turista italiano: «Obbligati a stare in piedi per ore, ci s ilmessaggero.it

Non tutto è come sembra in Albania. «Barca con il doppio delle persone consentite e organizzazione distastrosa. Mai più». Il giudizio di Gaia sul boat tour ...Non tutto è come sembra in Albania. «Barca con il doppio delle persone consentite e organizzazione distastrosa. Mai più». Il giudizio di Gaia sul boat tour è definitivo. Ed è da incubo. Anche se la ...