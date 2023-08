Usa | uragano Hilary colpisce Los Angeles

(Di lunedì 21 agosto 2023) Washington, 21 ago.(Adnkronos) - L'si è abbattuto su Loscon forti piogge. Il centro della tempesta si sta attualmente spostando attraverso la città della California, con venti fino a 75 km all'ora, ha reso noto il National Hurricane Centre. Nell'ultimo bollettino delle 20, i funzionari hanno mantenuto gli avvertimenti di probabili "alluvioni catastrofiche e pericolose per la vita" in parti del sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord dello stato messicano della Baja California. Attualmente,sta viaggiando in direzione nord-nordovest attraverso la California. I venti potrebbero essere particolarmente forti nelle zone con maggiore altitudine.

L'uragano Hilary dovrebbe abbattersi oggi sulla California meridionale e si prevedono inondazioni, venti violenti e forti acquazzoni mentre i residenti hanno già evacuato i parchi e le spiagge sono ch ...(AGI/EFE) – New York,20 ago. – Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte del Sud dello stato, per il passaggio dell’uragano Hilary, che ...