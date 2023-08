Usa 2024 | Trump vola nei sondaggi e rinuncia al dibattito con gli altri repubblicani | «Il pubblico sa già chi sono»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nei giorni in cui la corsa per la Casa Bianca comincia a entrare nel vivo, Donaldpunta a fare piazza pulita di tutti i suoi avversari. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’ex presidente americano ha confermato che salterà il primotra i candidatiin programma mercoledì 23 agosto. «Ilsa chie sa del successo della mia presidenza. Per questo non farò i dibattiti», ha scrittosu Truth. La decisione del suo staff di saltare il confronto con gliesponenti del Grand Old Party risponde a due obiettivi. Da un lato, privare di attenzione glicandidatiin corsa per la Casa Bianca. Dall’altro, umiliare Fox News, l’emittente televisiva di riferimento della destra ...

