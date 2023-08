US Open 2023 | tabellone qualificazioni femminili | Sara Errani | Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio ci provano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono tre le azzurre che andranno a cercare di rinfoltire ulteriormente il numero di partecipanti, dalla porta di servizio chiamatacadetto, degli USin chiave tricolore. Per due di esse, in particolare, il cammino può riservare delle soddisfazioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.ha sostanzialmente pescato bene. Ostacoli spesso intriganti, ma non così impossibili, quelli che si trova di fronte: prima la svizzera Ylena In-Albon, poi probabilmente l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che cerca la scalata con la forza dei suoi 18 anni, quindi, probabilmente, una tra l’ucraina Kateryna Zavatska e l’americana Elizabeth Mandlik, figlia d’arte., invece, è chiamata subito a superare difficoltà importanti come quelle ...

Sono 3 le tenniste italiane nelle qualificazioni dell'US Open 2023. Da domani, 22 agosto, in campo per il primo turno a caccia di uno dei 16 posti nel tabellone principale del singolare femminile. Il sorteggio delle italiane: Lucrezia Stefanini - ...Sono 15 i tennisti italiani che da domani, 22 agosto, scenderanno in campo nelle qualificazioni dell'US Open 2023 con l'obiettivo di arrivare al tabellone principale del singolare maschile. Le qualificazioni promuoveranno 16 tennisti al main draw.

