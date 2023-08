US Open 2023 | qualificazioni singolare maschile | sorteggio italiani

Sono 15 i tennisti italiani che da domani, 22 agosto, scenderanno in campo nelle qualificazioni dell'UScon l'obiettivo di arrivare al tabellone principale del singolare maschile. Le qualificazioni promuoveranno 16 tennisti al main draw. Nel primo turno degli italliani spicca il derby tra ...Sono 3 le tenniste italiane nelle qualificazioni dell'US. Da domani, 22 agosto, in campo per il primo turno a caccia di uno dei 16 posti nel tabellone principale del singolare femminile. Il sorteggio delle italiane: Lucrezia Stefanini - ..."Devo ammettere che ho sbagliato, non c'è altra scelta, giusto". Esordisce così Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, in un video pubblicato sui canali ufficiali della federazione ...

US Open 2023, montepremi record: come cambia ranking di Sinner Adnkronos

Dopo la pausa ferragostana, l’Università si prepara ad accogliere quanti sono interessati a conoscere l’offerta formativa e i servizi in occasione del prossimo open day. Per partecipare è già ...(Adnkronos) – Sono 3 le tenniste italiane nelle qualificazioni dell’US Open 2023. Da domani, 22 agosto 2023, in campo per il primo turno a caccia di uno dei 16 posti nel tabellone principale del singo ...