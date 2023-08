US Open 2023 | Djokovic e Alcaraz in pole per il titolo a New York Sinner nel gruppo degli immediati inseguitori

(Di lunedì 21 agosto 2023) Calato il sipario sui due Masters1000 nordamericani a precedere gli US, che dalla prossima settimana inizieranno con i match del tabellone principale. Che cosa hanno lasciato i tornei di Toronto e di Cincinnati, in vista di quel che sarà a Flushing Meadows? In Canada, come è noto, ha vinto Jannik. Il tennista italiano ha conquistato il suo primo1000 e ha messo in mostra un tennis particolarmente adatto al cemento. Non ha incrociato top-10 l’altoatesino, ma i meriti di Jannik sono stati quelli di imporsi in maniera autorevole contro avversari che nella settimana canadese si erano dimostrati migliori di Carlose di Daniil Medvedev, per fare delle citazioni non casuali. In Ohio è arrivata la vittoria di grande qualità di Novak(39°1000 della ...

... il 39esimo in un Masters 1000, il terzo a Cincinnati e il quarto del. Lacrime e qualche ... Appuntamento ora agli Us, dove Alcaraz deve difendere il titolo vinto lo scorso anno.

US Open 2023, Djokovic e Alcaraz in pole per il titolo. Sinner nel gruppo degli immediati inseguitori OA Sport

Trevisan ripescata come lucky loser, Paolini al primo torneo da top 40.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini gioca il suo primo torneo da top 40 ...Per la statunitense è il primo successo in un Wta '1000'.ROMA (ITALPRESS) - Coco Gauff ha fatto suo il 'Western & Southern Open', torneo Wta 1000 ...