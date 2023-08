Uragano e terremoto | comunità sconvolta | ci sono danni

Leggi su notizie

(Di lunedì 21 agosto 2023)ha colpito il Paese, una intera: le notizie che arrivano nondelle migliori Stati Uniti D’America sotto shock per quanto sta accadendo in questi ultimi giorni. In particolar modo la California che è alle prese con l’Hilary. Non è finita qui visto che, nelle ultime ore, cistate una serie di scosse di. Una violenta tempesta si è abbattuta su Los Angeles con forti piogge e venti fino a 75 km/h. Questo è quello che fa sapere il ‘National Hurricane Centre‘. Le terribili notizie nonaffatto finite qui visto che, nelle prossime ore, si potrebbero verificare delle “alluvioni catastrofiche e pericolose per la vita“.Hilary (Ansa Foto) ...