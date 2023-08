Uomini e donne news | Tina Cipollari | altro che ridimensionamento! Sarà conduttrice di un programma

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si è parlato tanto diin queste ultime settimane in quanto molte voci rivelavano che Pier Silvio Berlusconi fosse intenzionato ad allontanare l’opinionista daper seguire la sua linea anti-trash. Niente di più falso tuttavia, visto che sia la diretta interessata che la padrona di casa del dating show hanno confermato la partecipazione della donna. E c’è anche di più. A confermare gli ottimi rapporti tra i vertici e l’opinionista è un’offerta molto allettante.: rapporti solidi con Mediaset Da quando Pier Silvio Berlusconi ha cambiato registro per cancellare definitivamente il trash dalla sua televisione, molti siti web hanno parlato di una vera e propria rivoluzione anche a ...

... è "diffondere informazioni ancora troppo poco conosciute sulle differenze biologiche, fisiologiche e antropologiche che determinano la diversa sensibilità dialle malattie e la ...AVIS Verbania per la sua attività rivolta alla tutela dellevittime di violenza e vicina a quelleche hanno subito o, ahimè, stanno ancora subendo, la violenza da parte diche non ...... Gli sbarchi sulle coste italiane di questo ultimo periodo si caratterizzano per una consistente presenza di minori non accompagnati, e l'accoglienza di minori eresta ancora un affare ...

Uomini e Donne, anticipate le prime registrazioni della nuova stagione Isa e Chia

Un momento di confronto in programma alle ore 18 nella Sala consiliare del Palazzo di Città inserito nella più ampia 37esima programmazione dell'Estate internazionale del Folklore ...Dai legali architetti del ribaltone elettorale ai supporter maneschi: chi sono i 18 co-imputati dell’ex presidente a processo in Georgia ...