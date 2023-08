"Una grande delusione umana". Marotta smonta Lukaku

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'amministratore delegato dell'Inter Beppeè tornato a parlare di: "Non so dove andrà a finire, posso solo dire che è stato una

Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia unFratello che dice cosa devi leggere', ... conclude Salvini che con Vannacci ha avutotelefonata 'molto cordiale', fa sapere il suo ufficio ...... secondo Dagospia , sarebbe stata scelta anche la sua sostituta : si tratterebbe dimodella argentina di 28 anni, residente a Milano, Candelaria Solorzano . Un volto nuovo, sconosciuto al...Caso Vannacci, Salvini: 'Leggerò il libro. No al 'fratello'' Parole dirompenti di Matteo Salvini che indiretta Facebook difende il generale Roberto Vannacci e rilancia la proposta sulla castrazione chimica a stupratori e pedofili dopo la ...

Salvini: Ponte sullo Stretto sarà una grande opera green - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Non ha mai partecipato ad un reality show e questa è già una notizia. In verità negli ultimi tempi, è rimasta proprio defilata dal mondo dello spettacolo. Almeno fino ad ora, visto che parteciperà ...Devo dire che è stata una delusione umana, molto profonda ... Sanchez è veramente un campione, ha grande passione per il suo lavoro. E' andato via a malincuore e ora ha lanciato segnali di ritorno, ...