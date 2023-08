Un ambiente di lavoro sereno e stimolante è possibile | ce lo spiega LKQ RHIAG

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ognidiha le sue complessità. Ci sono regole ed orari da rispettare, meccanismi da comprendere ed attuare, colleghi da conoscere e con cui cercare di costruire giorno dopo giorno relazioni anche umane. È importantissimo incastrare tutti questi fattori e riuscire ad affrontare serenamente le ore che passiamo al, anche perché le performance sono strettamente connesse al clima aziendale. In questo senso LKQ, filiale italiana di un grande gruppo di distribuzione europeo operante nell’automotive aftermarket con più di ventiseimila persone in 20 Paesi, propone ai suoi collaboratori percorsi mirati ai diversi target e coerenti con la cultura di sviluppo delle persone della propria casa madre LKQ corporation. Free Your Potential Gruppo lavorativo Free Your Potential LKQ ...