Ultime Notizie – Terremoto oggi Napoli | nuova scossa nei Campi Flegrei

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023)dinell’area dei, in provincia di. Secondo i dati dell’Ingv, alle 4.48 si è verificata unadi magnitudo 2.5, a una profondità di circa 2,3 km. Laè stata avvertita dalla popolazione. Il 18 agosto scorso, durante uno sciame sismico si sono registrate 115 scosse in 15 ore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione