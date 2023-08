Ultime Notizie – Spagna | bacia giocatrice sulla bocca | presidente federcalcio nella bufera

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bacio inalla calciatrice e ildellaspagnola finisce. Luis Rubiales,della Rfef, dopo il trionfo dellafinale dei Mondiali di calcio femminili è stato protagonistacerimonia di premiazione: il dirigente, come mostrano le immagini dell’emittente pubblica Rtve, hato inla calciatrice Jenni Hermoso, che sfilava sul palco per ricevere la medaglia. “Ho commesso un errore, assolutamente”, dice Rubiales, aspramente criticato per il gesto. Inizialmente, Rubiales ha risposto alle critiche definendo “idioti” coloro che hanno stigmatizzato il bacio. Poi, con una nota ufficiale, ha fatto mea culpa. “Ho commesso un errore, di ...

...nostra redazione dal sindaco Pasquale Aliberti sulle polemiche e gli attacchi subiti nelle... Per ricevere le nostrein tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Ci ...Nell'ultima settimana le inscription degli Ordinals hanno continuato a dominare l'attività ...di Ordinals "Leonidas" ha evidenziato che Bitcoin ha registrato 530.788 transazioni nelle24 ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ultime notizie. Bielorussia, ambasciata Usa: «Cittadini americani lascino subito il Paese». Mosca, «gli F-16 a Kiev ... Il Sole 24 ORE

Barak potrebbe lasciare la Fiorentina per una big – Stopandgoal.net – Foto Lapresse In particolare, Barak è finito nel mirino di una big di Serie A e in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe ...la Vecchia Signora sembra volersi concentrare nuovamente sugli ultimi sussulti di calciomercato. La compagine bianconera sembra avere ancora spazio per qualche innesto di qualità, col nome di Domenico ...