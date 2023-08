Ultime Notizie – Scudetto 2006 resta all’Inter | respinto ricorso Juventus

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lo2005-rimane, il Consiglio di Stato haildellaper il tricolore revocato ai bianconeri nei procedimenti sportivi e legati a Calciopoli e assegnato ai nerazzurri. Il Consiglio di Stato ha rigettato ilproposto dalla Juve contro la Figc, l’Inter e il Coni per la riforma della sentenza della I sezione del Tar del Lazio sul caso dell’assegnazionedel titolo di campione d’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Stando, infatti, a quanto riportano le, il governo starebbe pensando ad una detassazione della tredicesima delle pensioni fino al 15% per aumentare l'importo della mensilità aggiuntiva ...Il tecnico si proietta poi sulla rassegna continentale in Svezia: 'Al momento non sono in grado di diramare le convocazioni ufficiali e sto aspettando questegare, per avere il quadro ...A pesare sugli indici, nellesedute, e' stato l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quelli del decennale e del trentennale che giovedi' hanno raggiunto i massimi, rispettivamente,...

Ultime notizie. Mosca, «gli F-16 a Kiev creeranno un'escalation del conflitto» Il Sole 24 ORE

Sarà questa l'ultima occasione, al momento, per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni, grazie ad una storia comune e diversa che, dopo il ...(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 AGO - Bandiere, uno striscione, applausi e cori dei tifosi per l'ultimo saluto a Carletto Mazzone, ex allenatore bianconero, guida indimenticata di tante squadre in serie A, ...