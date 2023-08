Ultime Notizie – Russia | focolaio di antrace | cosa sta succedendo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una zona di 1.400 chilometri quadrati nella regione russa di Voronezh, nel sud ovest del Paese, al confine con l’Ucraina, è stata sigillata a causa di undi. Il provvedimento, che riguarda l’intero distretto di Paninsky, sarà in vigore per almeno tre mesi. Il governatore della regione, Alexander Gusev, ha dichiarato lo stato di emergenza. Banditi anche lo spostamento e il macello di bestiame, l’esportazione di carni e latticini, così come la produzione e l’esportazione di alimenti per animali. Sono state adottate “misure preventive ed epidemiologiche” per localizzare il, si precisa. L’è un’infezione batterica che può essere trasmessa all’uomo, anche con contatto diretto con le spore o con animali infettati. Il mese scorso, diversi residenti della regione di Tuva hanno contratto ...

