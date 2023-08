Ultime Notizie Roma del 21-08-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno tester in primo piano tu prima potrebbe subire un attacco missilistico della Russia nel giorno dell’indipendenza lo fa sapere la difesa di chi è che secondo cui il rischio di un raid per l’anniversario del 24 agosto arriva dal Mar Nero dove sostano una nave un sottomarino delle forze russe in grado di lanciare 12 missili in quel giorno si commemora la dichiarazione di indipendenza da Lourdes del 1991 è la principale festa di Stato moderno in Ucraina celebrata con una parata militare nella capitale della cronaca odierna di guerra Si segnala una forte esplosione a rostov sul Don in Russia in 24 ore di bombe cadute le 9 regioni Ucraina E sono 13 minuti ti scrivo dato ieri ad Amsterdam e Copenaghen annuncia l’arrivo di 61 F16 donati da Olanda e Danimarca ora la Russia ...