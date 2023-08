Ultime Notizie Roma del 21-08-2023 ore 14 | 10

(Di lunedì 21 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale continua a parlare il caso del generale Roberto vannacci del tuo libro non ho sentito il ministro Crosetto letto le sue dichiarazioni sui giornali e non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti Io sono stato a vicenda dato dalla mezzanotte di oggi non sono stato rimosso dal mio incarico ha detto il militare arma news su Canale 5 in merito alle incarico di Capo dell’Istituto geografico militare Intanto il Ministro della Difesa Guido Crosetto che condannato le moto e anti migranti antifemministe del para ti ho trovato protagonista di malumori anche all’interno del centrodestranording di tempo il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che ha difeso il militare parlando di censura il regime generale vannacci avesse scritto un libro ...

