Ultime Notizie Roma del 21-08-2023 ore 13 | 10

(Di lunedì 21 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivata la confezione per lo stupro di Palermo uno dei sette accusati il ragazzo che all’epoca del fatto era minorenne che mi mentre ha compiuto 18 anni ammette di aver partecipato la notte del 7 luglio la violenza di gruppo su una diciannovenne Italico a Palermo confettando davanti al GIP del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi c’è un video trovato dai carabinieri in uno dei cellulari degli arrestati che lascia Pochi dubbi sulla presenza del ragazzo nel cantiere abbandonato sulla costa palermitana dove si è verificato lo stupro la confessione ha portato la scarcerazione dell’indagato che adesso si trova in comunità intanto sono in programma In giornata gli interrogatori degli altri tre arresti fatti lo scorso venerdì i primi tre del gruppo erano finiti in ...