Ultime Notizie Roma del 21-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023)dailynews radiogiornale 21 agosto Buona giornata da Francesco Vitale 20 agosto ieri ma potrebbe diventare un modo di dire Californiano per indicare una giornata particolarmente sfortunata in poche ore il sud dello stato americano a prima subito il terremoto di magnitudo 21 e poi a piedi mentato il passaggio della tempesta tropicale Ilary voltiamo pagina torniamo in Italia ieri la prima giornata il meeting nella racconto arriva l’appello per una pace giusta è sicura del Cardinale zuppi abbiamo bisogno di dialogo mondjahr mi ha detto il cardinale e l’Europa fa troppo poco per la pace e a proposito di guerra in Ucraina una giornata potente e molto fruttuosa ringrazio Mark root tutta la squadra il popolo olandese per la decisione sugli F16 per l’Ucraina così su X il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj i nostri guerrieri scrive riceveranno i grandi aerei da ...